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Политика ,  
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Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщается на странице Помпео в Twitter.

«Прибыл в Берлин, чтобы совместно с мировыми лидерами и представителями ООН заняться работой по окончанию боевых действий в Ливии. Спасибо Германии за прием и управление этой важной инициативой», — говорится в сообщении.

На полях конференции госсекретарь США проведет ряд встреч с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ. Встреч с представителями России в графике Помпео нет, сообщает ТАСС.

18 января в Берлин прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар для участия в конференции, которая пройдет 19 января. Инициатором проведения конференции ранее выступила канцлер Германии Ангела Меркель. В ней также примут участие представители Алжира, Великобритании, Египта, Китая, США, Турции, ОАЭ, Франции и России.

13 января в Москве состоялись переговоры с участием глав МИД Турции и России, а также Халифой Хафтаром и лидером правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Встреча так и не завершилась подписанием документов в поддержку перемирия, так как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар запросил время для дополнительных консультаций.

Теги: Майк Помпео, Госдепартамент США, Берлин, Ливия, конференция
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