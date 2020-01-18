В Совфеде ответили на слова Помпео о смене российского правительства

Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что смена российского правительства является попыткой президента Владимира Путина сохранить контроль над ситуацией в стране после окончания его президентского срока, является вмешательством во внутренние дела России. Об этом в разговоре с РБК заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ему-то какое дело, какая у нас реформа идет: конституционная, неконституционная? Разве мы оцениваем какие-то шаги американского конгресса? Он вмешивается и делает выводы, оказывает давление на развитие нашей внутриполитической ситуации. Мы не будем оглядываться на подобные заявления», — сказал Джабаров. Комментируя слова Помпео о том, что политика Вашингтона никак не изменится после смены российского правительства, Джабаров отметил, что «никто на это не рассчитывал».

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, США пытаются увидеть в нынешних реформах России то, что они сами хотели или, напротив, не хотели бы видеть. «Реформы совершенно точно о другом и не имеют тех увязок, которые пытаются привязать им американцы», — сказал Косачев. Он также привел слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера: «Демонизация Путина на Западе — это не политика, а алиби, чтобы оправдать отсутствие таковой». По мнению Косачева, именно такой смысл прослеживается в заявлении Помпео.

Косачев также добавил, что политика США имеет только одну цель — сдерживание России и «создание для нее, как для геополитического соперника, проблем в развитии». Сенатор отметил, что такая политика вызывает только сожаление, так как постоянно заводит в тупик российско-американские отношения.

Об отставке российского правительства в полном составе было объявлено 15 января вскоре после послания президента к Федеральному собранию. В послании Путин анонсировал изменения в Конституции, которые в том числе затрагивают и кабинет министров. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.