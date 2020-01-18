Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новокузнецка.

Мужчина пробудет под стражей до 16 марта 2020 года.

Стрельба в Новокузнецке произошла утром 16 января. Мужчина открыл огонь в здании мирового суда, в результате чего ранил пристава и женщину-свидетеля. Сотрудник суда скончался в машине скорой помощи. Пострадавшей женщине провели операцию, она получила множественные ранения в лицо и оба плеча.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц), однако позже оно было переквалифицировано в связи со смертью пристава.