Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

По предварительным данным, нападавший — подсудимый, которому «что-то не понравилось» в ходе заседания. Он выстрелил в двух человек. Один из них, пристав, погиб

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. Еще одна женщина получила ранение.

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение и начал стрелять из ружья. Он задержан.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах добавляет, что стрельбу утроил подсудимый, чье дело рассматривалось в суде. «Предположительно, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить», — сказал собеседник агентства и уточнил, что нападавший — мужчина 1975 года рождения. Медики уточнили агентству, что пристав умер по пути в больницу в машине скорой помощи — он находился «в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшной полости».

После этого, как сообщил позже Следственный комитет, мужчина зашел в зал заседаний и выстрелил в свидетеля по делу. После этого его задержали приставы и сотрудники Росгвардии.