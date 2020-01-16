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Медики сообщили о состоянии пострадавшей при стрельбе в суде в Кузбассе

Женщину, пострадавшую в результате стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, прооперировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кемеровской области.

«Операция завершилась, она шла порядка 2,5 часов. Женщина находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Врачи дали очень благоприятный прогноз», — сказал представитель центра.

По его словам, у женщины была проблема с глазами, но «ее удалось решить». В пресс-службе центра также сообщили, что нападавший стрелял дробью, поэтому женщина получила множественные ранения. Там уточнили, что у нее пострадали лицо и оба плеча.

Второй пострадавший — судебный пристав 1975 года рождения, который получил ранение в живот, скончался в машине скорой помощи.

Стрельба в здании мирового суда в Новокузнецке произошла утром 16 января. По данным следствия, огонь открыл мужчина 45 лет. Он был задержан сотрудниками суда и росгвардейцами после того, как ранил двоих человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. 3 ст. 30,п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Однако позже глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия стрелявшего, так как один из пострадавших умер.

Теги: Кузбасс, стрельба, суд, новости РБК
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