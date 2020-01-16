Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 15 янв, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 15 янв, 12:16
Уйти, чтобы вернуться: в чем польза длинных отпусков Pro, 09:07 Москва и Петербург поднялись в мировом рейтинге роста цен на жилье Экономика, 09:00 В Оренбургской области один человек погиб при обрушении породы на руднике Общество, 08:45 В Иркутской области при пожаре погибли двое детей Общество, 08:28 Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Кузбассе Общество, 08:27 Овечкин заявил о желании остаться в Вашингтоне после контракта с клубом Спорт, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце Общество, 08:00 Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии Политика, 08:00 Сколько выручают и тратят в российском футболе. Главное из отчета УЕФА Спорт, 07:58 Почему программисты-одиночки вредны для ИТ-компаний — Bloomberg Pro, 07:44 Появилось видео первой битвы взглядов Макгрегора и Серроне перед боем Спорт, 07:43 Премьер из налоговой: сокращение церберов и данные о каждом Политика, 07:35 Toyota инвестирует $394 млн в разработку летающего транспорта Бизнес, 07:19
Общество ,  
0 

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Кузбассе

Следователи завели уголовное дело по факту стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу. Дело заведено по п. 3 ст. 30,п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Однако позднее на сайте федерального Следственного комитета появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия стрелявшего, так как один из потерпевших умер.

По данным следствия, мужчина 45 лет открыл стрельбу из ружья в здании суда, в результате чего ранил судебного пристава и женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. Уточняется, что пристав скончался в больнице от полученного ранения в живот. Нападавший был задержан сотрудниками суда и росгвардейцами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также рассматривается вопрос о предъявлении задержанному обвинения по статье «убийство» в связи со смертью пострадавшего в результате стрельбы сотрудника суда.

О стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке ранее сообщили СМИ. Согласно информации ТАСС, стрельбу открыл подсудимый, чье дело рассматривалось в суде. По данным агентства, в ходе судебного заседания мужчине «что-то не понравилось», после чего он вышел из здания, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся и открыл огонь.

Теги: Кузбасс, стрельба, суд, уголовное дело
Материалы по теме
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Бизнес
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter