Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Кузбассе

Следователи завели уголовное дело по факту стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу. Дело заведено по п. 3 ст. 30,п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Однако позднее на сайте федерального Следственного комитета появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия стрелявшего, так как один из потерпевших умер.

По данным следствия, мужчина 45 лет открыл стрельбу из ружья в здании суда, в результате чего ранил судебного пристава и женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. Уточняется, что пристав скончался в больнице от полученного ранения в живот. Нападавший был задержан сотрудниками суда и росгвардейцами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также рассматривается вопрос о предъявлении задержанному обвинения по статье «убийство» в связи со смертью пострадавшего в результате стрельбы сотрудника суда.

О стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке ранее сообщили СМИ. Согласно информации ТАСС, стрельбу открыл подсудимый, чье дело рассматривалось в суде. По данным агентства, в ходе судебного заседания мужчине «что-то не понравилось», после чего он вышел из здания, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся и открыл огонь.