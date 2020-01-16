СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 15 янв, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 15 янв, 12:16
СМИ сообщили о словах Пунтус о ее падении из окна дома в Москве Общество, 12:21 Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева Политика, 12:20 В сети Bitcoin прошла транзакция на $1,1 млрд Крипто, 12:17 СМИ узнали об уходе капитана «Спартака» с тренировки из-за отравления Спорт, 12:12 Темная сторона еды: как формат dark kitchen изменит рынок недвижимости Pro, 12:02 Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно решила поддержать Мишустина Политика, 12:01 «Super solo»: почему японцы отказываются от традиционной общности Стиль, 11:55 Депутат заявил о словах Мишустина о кардинальных переменах в кабмине Политика, 11:48 В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании Общество, 11:45 Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004-2006 годах Недвижимость, 11:35 Бывший футболист «Ростова» Калачев вернулся в команду Спорт, 11:30 Путин поздравил Ланового с днем рождения Общество, 11:25 Акции «Яндекса» обновили рекорд после слов Мишустина о поддержке компании Quote, 11:22 Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией Политика, 11:14
Политика ,  
0 

СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

Стрелок, открывший огонь в суде в Новокузнецке, проходил потерпевшим по делу, которое возбудили после ссоры с соседом. Конфликт возник из-за сломанного велосипеда, а закончился попыткой тарана на тракторе
Кабинет в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где произошла стрельба (Фото: Следственный Комитет РФ)

Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества, пишет местный портал City-N со ссылкой на источник. По информации Telegram-канала «112», имя стрелявшего — Артем Пакалов, он был потерпевшим по делу.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области и СУ СКР по Кемеровской области.

По информации Telegram-канала, Пакалов был «категорически не согласен с судебным решением». По информации «112», он был фигурантом резонансного дела о таране трактором. Об этом же пишет City-N.

Этот конфликт случился в августе 2018 года в селе Куртуково. Как писало издание «Новокузнецк.ру», он начался после переезда в село семьи Ивановых, с которыми у Пакаловых сложились «недобрососедские отношения». Сам Пакалов в интервью говорил, что на фоне этого несовершеннолетний сын Ивановых сломал велосипед его ребенка. Когда Пакалов потребовал возместить урон, еще один член семьи Ивановых на своей машине начал пытаться сбить его машиной. Пакалов ударил по стеклу машины, после чего глава семьи Ивановых, Сергей, взял экскаватор-погрузчик и протаранил гараж и микроавтобус Пакалова. Видео произошедшего появилось в сети. На нем видно, как водитель погрузчика направляет машину на Пакалова, а позднее — на его жену, угрожая задавить.

Позднее Иванов подал в адрес Пакалова заявление, обвинив его в «угрозах убийства и уничтожения всей семьи».

По информации City-N, уголовное дело в итоге было возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества с причинением значительного ущерба). Издание не уточняет, идет ли речь об уголовном деле из-за тарана трактором гаража, или нанесения повреждений машине Ивановых. «112» утверждает, что Пакалов в деле был пострадавшим.

В четверг, 16 января, в новокузнецком суде проходила встреча участников конфликта. Источник издания утверждает, что участникам дела предложили пообщаться в отдельной комнате и договориться о примирении. После этого разговора мужчина вышел из здания суда, взял оружие из автомобиля, вернулся обратно и открыл стрельбу. Он застрелил пристава и ранил женщину, выступавшую на противоположной стороне конфликта.

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Бизнес

Уголовное дело по факту стрельбы следователи изначально завели по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). После смерти пристава от полученных ранений глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело. В Новокузнецк отправились следователи центрального аппарата СК.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Новокузнецк, стрельба
Материалы по теме
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Бизнес
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Кузбассе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter