СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка

Стрелок, открывший огонь в суде в Новокузнецке, проходил потерпевшим по делу, которое возбудили после ссоры с соседом. Конфликт возник из-за сломанного велосипеда, а закончился попыткой тарана на тракторе

Кабинет в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где произошла стрельба (Фото: Следственный Комитет РФ)

Мужчина, открывший огонь в здании суда в Новокузнецке, был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества, пишет местный портал City-N со ссылкой на источник. По информации Telegram-канала «112», имя стрелявшего — Артем Пакалов, он был потерпевшим по делу.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области и СУ СКР по Кемеровской области.

По информации Telegram-канала, Пакалов был «категорически не согласен с судебным решением». По информации «112», он был фигурантом резонансного дела о таране трактором. Об этом же пишет City-N.

Этот конфликт случился в августе 2018 года в селе Куртуково. Как писало издание «Новокузнецк.ру», он начался после переезда в село семьи Ивановых, с которыми у Пакаловых сложились «недобрососедские отношения». Сам Пакалов в интервью говорил, что на фоне этого несовершеннолетний сын Ивановых сломал велосипед его ребенка. Когда Пакалов потребовал возместить урон, еще один член семьи Ивановых на своей машине начал пытаться сбить его машиной. Пакалов ударил по стеклу машины, после чего глава семьи Ивановых, Сергей, взял экскаватор-погрузчик и протаранил гараж и микроавтобус Пакалова. Видео произошедшего появилось в сети. На нем видно, как водитель погрузчика направляет машину на Пакалова, а позднее — на его жену, угрожая задавить.