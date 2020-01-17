Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения Политика, 23:20 Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы Политика, 23:06 Умер человек с самым низким на планете ростом Общество, 22:47 У кабинета премьер-министра России в Белом доме появилась новая табличка Политика, 22:32 Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией Политика, 22:16 США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране Политика, 22:15 Синоптики пообещали февраль холоднее января Общество, 22:11 Маск дал совет основателю Twitter о работе соцсети Технологии и медиа, 22:01 В ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека Общество, 22:01 Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика Общество, 21:55 В пермской школе объяснили тактические игры с дубинками и щитами Общество, 21:47 Капитан сборной Казахстана по футболу прибыл на просмотр в «Зенит» Спорт, 21:43 На нацпроекты не успели израсходовать ₽150 млрд Экономика, 21:40 Число попавших в ДТП в Адыгее автомобилей увеличилось до 34 Общество, 21:35
Политика ,  
0 

Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Акция должна пройти на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Количество участников ограничено 10 тыс. человек. Во время митинга будет установлена сцена напротив дома № 9 по Академика Сахарова.

Кто подал заявку на проведение митинга, в сообщении не уточняется.

Путин пояснил смысл предложенных поправок в Конституцию
Политика

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию 15 января. Президент, в частности, предложил ввести процедуру утверждения Госдумой главы правительства, его замов и министров (сейчас Госдума может только согласовывать премьера), закрепить роль Госсовета, ввести запрет для госслужащих на иностранное гражданство и вид на жительство в других странах, ужесточить требования к кандидатам в президенты и другие.

Позже президент объяснил, что суть поправок в развитии России в качестве правового, социального государства, повышении эффективности институтов власти и усилении роли гражданского общества.

Глава государства также пообещал не изменять первую и вторую главы главного закона страны, которые закладывают основы конституционного строя и устанавливают права и свободы человека. В Совете Федерации допустили, что предложения по поправкам в Конституцию могут быть приняты до конца весенней сессии, а всенародное голосование по этому поводу состоится до 1 мая.

Теги: митинг, Москва, Конституция
Материалы по теме
Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции
Политика
Матвиенко допустила принятие поправок к Конституции до конца весны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter