Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Акция должна пройти на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Количество участников ограничено 10 тыс. человек. Во время митинга будет установлена сцена напротив дома № 9 по Академика Сахарова.

Кто подал заявку на проведение митинга, в сообщении не уточняется.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию 15 января. Президент, в частности, предложил ввести процедуру утверждения Госдумой главы правительства, его замов и министров (сейчас Госдума может только согласовывать премьера), закрепить роль Госсовета, ввести запрет для госслужащих на иностранное гражданство и вид на жительство в других странах, ужесточить требования к кандидатам в президенты и другие.