Путин пояснил смысл предложенных поправок в Конституцию

Президент считает, что реализация его предложений повысит роль гражданского общества и политических партий. При этом Путин выразил уверенность, что его предложения будут поддержаны народом

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пояснил смысл поправок в Конституцию страны, предложенных им в рамках послания Федеральному собранию 15 января. По словам главы государства, предложенные им поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, но должны повысить роль гражданского общества и политических партий.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил Путин на проходящей в Ново-Огарево встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (цитата по «РИА Новости»).

Президент, в частности, указал на востребованность усиления «связки» правительства с парламентом, который в новых условиях будет нести ответственность за работу кабмина.

«Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована», — заявил Путин.

При этом Путин заверил, что, несмотря на то, что в его предложениях предусмотрено повышение роли парламента, Россия останется президентской республикой. Превращение страны в парламентскую республику, по словам Путина, стало бы «очень серьезным испытанием, неизвестно, чем бы оно закончилось».