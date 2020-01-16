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Путин пояснил смысл предложенных поправок в Конституцию

Президент считает, что реализация его предложений повысит роль гражданского общества и политических партий. При этом Путин выразил уверенность, что его предложения будут поддержаны народом
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пояснил смысл поправок в Конституцию страны, предложенных им в рамках послания Федеральному собранию 15 января. По словам главы государства, предложенные им поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, но должны повысить роль гражданского общества и политических партий.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — заявил Путин на проходящей в Ново-Огарево встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию (цитата по «РИА Новости»).

Президент, в частности, указал на востребованность усиления «связки» правительства с парламентом, который в новых условиях будет нести ответственность за работу кабмина.

«Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована», — заявил Путин.

При этом Путин заверил, что, несмотря на то, что в его предложениях предусмотрено повышение роли парламента, Россия останется президентской республикой. Превращение страны в парламентскую республику, по словам Путина, стало бы «очень серьезным испытанием, неизвестно, чем бы оно закончилось».

Президент выразил уверенность в том, что в ходе всенародного голосования граждане России поддержат предложенные им поправки.

Выступая 15 января с посланием к Федеральному собранию Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений, необходимых для «дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».

В частности, Путин предложил:

  • ограничить действие на территории России международного законодательства;
  • запретить избираться в президенты лицам когда-либо имевшим гражданство другой страны или вид на жительство в другом государстве;
  • «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», в том числе за счет усиления роли Государственного совета;
  • предоставления Госдуме права утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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В тот же день Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил назначить новым премьер-министром Михаила Мишустина.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки в Конституцию
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