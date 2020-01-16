Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции

Анонсированные изменения в Конституцию России не затронут ее первую и вторую главы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны, пишет ТАСС.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем новые моменты», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в Конституцию будет внесена, в частности, обязанность государства индексировать пенсии. «Это никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать», — отметил президент. Он добавил, что раньше государство не всегда исполняло обязанность по индексации пенсий.

Первая глава действующей Конституции Российской Федерации закладывает основы конституционного строя страны. Вторая глава регламентирует основные права и свободы человека и гражданина.