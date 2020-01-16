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Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции

Анонсированные изменения в Конституцию России не затронут ее первую и вторую главы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны, пишет ТАСС.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем новые моменты», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в Конституцию будет внесена, в частности, обязанность государства индексировать пенсии. «Это никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать», — отметил президент. Он добавил, что раньше государство не всегда исполняло обязанность по индексации пенсий.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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Первая глава действующей Конституции Российской Федерации закладывает основы конституционного строя страны. Вторая глава регламентирует основные права и свободы человека и гражданина.

О необходимости внести изменения в основной закон страны Путин заявил 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию.

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Среди них есть изменения в политической системе России, новые требования к госслужащим, социальные обязанности государства перед гражданам. Например, парламенту планируют дать право утверждать главу кабмина, вице-премьеров и министров. Ужесточаются требования к кандидатам в президенты: они должны проживать на территории страны не менее 25 лет, никогда не иметь второго гражданства и зарубежного вида на жительство.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию могут быть приняты уже до конца весенней сессии.

Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки
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