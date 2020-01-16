Всенародное голосование по правкам в Конституцию проведут до 1 мая

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Конституционные законопроекты о поправках в основном законе могут быть внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по ним пройдет до 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. Источник «РИА Новости» в Совфеде подтвердил, что принять поправки в Конституцию планируется уже в этом году.

Источник РБК в Совфеде Федерации подтвердил планы провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию до 1 мая.

Внести поправки в российскую Конституцию Владимир Путин предложил накануне, в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил, что в связи с серьезностью вносимых изменений будет целесообразно провести по ним всенародное голосование.

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