Отставка правительства Медведева , 16 янв, 14:57
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Матвиенко допустила принятие поправок к Конституции до конца весны
Поправки в Конституцию России могут быть согласованы Советом Федерации до конца весенней сессии. Такое заявление сделала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», — сказала спикер
По ее словам, Совфед также уже приступил к консультациям с Верховным судом, Генпрокуратурой и администрацией президента России по вопросу изменения Конституции.
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