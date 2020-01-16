Матвиенко допустила принятие поправок к Конституции до конца весны

Поправки в Конституцию России могут быть согласованы Советом Федерации до конца весенней сессии. Такое заявление сделала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», — сказала спикер

По ее словам, Совфед также уже приступил к консультациям с Верховным судом, Генпрокуратурой и администрацией президента России по вопросу изменения Конституции.

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