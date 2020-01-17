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Отставка правительства Медведева ,  
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У кабинета премьер-министра России в Белом доме появилась новая табличка

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Доме правительства России повесили новую табличку у дверей кабинета премьер-министра, должность которого 16 января занял Михаил Мишустин. Ее фото опубликовали в Twitter журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

На новой табличке написано: «Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин».

15 января бывший премьер Дмитрий Медведев сообщил об уходе правительства в отставку в полном составе.

На этот шаг Медведев пошел вскоре после того, как в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, затрагивающие распределение полномочий между главой государства и парламентом. В частности, Путин поддержал передачу Госдуме права утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

По словам Медведева, отставка правительства необходима для выполнения положений послания.

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
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Путин принял отставку правительства и предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

16 января, после голосования в Госдуме, Путин утвердил Мишустина на пост главы правительства. Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности.

Теги: правительство, Белый дом, Михаил Мишустин
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