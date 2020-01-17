США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране

Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Ролик его выступления опубликован на странице Госдепартамента в Twitter.

Хук отметил, что генерал «совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов», допустив расправу над «148 иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года». По словам Хука, санкции ввели на основе сообщений от граждан Ирана, которые были получены по специально созданному каналу. Дипломат отметил, что в США поступило уже более 88 тыс. сообщений о нарушениях со стороны иранских властей. На их основе Вашингтон продолжит привлекать к ответственности официальных представителей Ирана, сообщил Хук.

Протесты в Иране начались в октябре 2019 года из-за решения властей о повышении цен на бензин. На фоне демонстраций в стране временно отключили доступ в интернет. Из-за этого Минюст США внес в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, обвинив его в цензуре.