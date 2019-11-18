МИД Ирана осудил заявление Госдепа о протестах из-за роста цен на бензин

Иран осуждает заявление госдепартамента США относительно протестов в Исламской республике на фоне решения иранских властей повысить цены на бензин. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, передает агентство Mehr News Agency.

«Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания», — сказал Мусави.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус раскритиковала иранские власти за попытку отключения в стране интернета из-за начавшихся протестов.

17 ноября в ряде иранских городов прошли акции протеста после решения правительства повысить цены на бензин. На фоне этого решения в стране был зафиксирован масштабный сбой в работе интернета. Впоследствии из строя связь крупнейших операторов мобильной связи Ирана, в том числе MCI, Rightel и IranCell.

Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли признал право на демонстрации за протестующими, но пообещал реакцию сил безопасности в том случае, если участники акций продолжат нарушать общественный порядок и портить имущество.