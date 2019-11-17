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Иранские власти выпустили предупреждение протестующим из-за цен на бензин
Глава иранского МВД признал право на демонстрации за протестующими, но пообещал реакцию сил безопасности, если участники акций продолжат нарушать общественный порядок и портить имущество
Абдолреза Рахмани-Фазли (Фото: Ebrahim Noroozi / AP)

Протестующие против против повышения цен на бензин имеют право участвовать в демонстрациях в рамках закона, но это не должно сводиться к вандализму и случаям нарушения общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли, сообщает PressTV.

По его словам, участники протестов создали множество проблем для граждан в различных городах: они устраивали погромы в публичных местах, портили общественную собственность и автомобили, перекрывали движение на улицах и дорогах, из-за чего водители и пешеходы оказывались заблокированными в течение нескольких часов.

«Правоохранительные органы до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты. Но поскольку спокойствие и безопасность людей являются нашим приоритетом, они выполнят свой долг по установлению порядка, если частная и общественная собственность и дальше будут подвергаться нападкам», — цитирует министр Reuters.

На фоне протестов в субботу, согласно данным сервиса NetBlocks, в Иране отключили доступ к Интернету почти во всех местах, где он доступен. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус написала в Twitter, что государство поддерживает иранский народ и осуждает попытку отключения властями интернета.

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Иран, протесты
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