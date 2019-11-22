США внесли в список санкций иранского министра связи

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список министра информации и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, чиновник попал в перечень в связи с его «ролью в крупномасштабной интернет-цензуре иранского режима».

В связи с ограничениями все активы иранского министра в США должны быть заблокированы, а американцам запрещено совершать с ним любые коммерческие сделки.

В ведомстве напомнили, что доступ к интернету в Исламской Республике Иран, который контролирует ведомство Азери Джахроми, был заблокирован в течение нескольких дней в связи с опасениями властей за национальную безопасность.