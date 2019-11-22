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США внесли в список санкций иранского министра связи

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список министра информации и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми, сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, чиновник попал в перечень в связи с его «ролью в крупномасштабной интернет-цензуре иранского режима».

В связи с ограничениями все активы иранского министра в США должны быть заблокированы, а американцам запрещено совершать с ним любые коммерческие сделки.

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В ведомстве напомнили, что доступ к интернету в Исламской Республике Иран, который контролирует ведомство Азери Джахроми, был заблокирован в течение нескольких дней в связи с опасениями властей за национальную безопасность.

«Лидеры Ирана знают, что свободный и открытый интернет разоблачает их нелегитимность», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее Госдепартамент США осудил попытку иранских властей отключить интернет на фоне протестов.

Протесты в нескольких иранских городах начались в середине ноября из-за повышения цен на бензин. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Теги: США, санкции, Иран
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