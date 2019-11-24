В посольстве России в Иране сообщили об отключении интернета

В посольстве России в Иране сообщили об отключении интернета

Отключение интернета на несколько дней нарушило работу посольства России в Иране, сообщил РБК пресс-атташе дипломатической миссии Андрей Ганенко.

«Не было нормальной связи с Москвой, не было возможности нормально выдавать визы для граждан Ирана», — сообщил он. Ганенко отметил, что сейчас все восстановлено и посольство работает в штатном режиме.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на Ганенко сообщали, что интернет в посольстве включили 20–21 ноября после того, как российские дипломаты отправили в МИД Ирана соответствующую ноту. Пресс-атташе уточнил, что некоторым посольствам интернет включили ранее и это происходило по запросу.

По информации Al Jazeera, решение об ограничении доступа в интернет принял Высший совет национальной безопасности Ирана после массовых протестов, которые начались после решения властей ввести квоты на бензин и повысить на него цены в начале октября.