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Путин и Меркель по телефону обсудили предстоящую конференцию по Ливии

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны обсудили конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе Германии.

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Сейчас в Ливии за власть ведут борьбу две стороны — созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года Хафтар пытался несколько раз захватить Триполи, который контролирует ПНС, но пока ему это не удалось.

14 января Меркель выступила с предложением провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Она пригласила на встречу Хафтара и Сарраджа. Кроме того, на конференцию должны приехать представители России, США, Китая, Турции и стран ЕС. Кроме того, участие примут представители ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств. Позднее в МИД ФРГ сообщили, что Хафтар согласился соблюдать в стране перемирие и готов приехать в Берлин.

Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине
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Перед этим, 13 января, переговоры по ситуации в Ливии прошли в Москве. По итогам переговоров Хафтар отказался подписывать документ о перемирии. В Минобороны сообщили, что Хафтар попросил время для обсуждения документа с союзными племенами.

Теги: Ангела Меркель, Ливия, Владимир Путин
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