Путин и Меркель по телефону обсудили предстоящую конференцию по Ливии

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны обсудили конференцию по урегулированию конфликта в Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине. В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе Германии.

Сейчас в Ливии за власть ведут борьбу две стороны — созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года Хафтар пытался несколько раз захватить Триполи, который контролирует ПНС, но пока ему это не удалось.

14 января Меркель выступила с предложением провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Она пригласила на встречу Хафтара и Сарраджа. Кроме того, на конференцию должны приехать представители России, США, Китая, Турции и стран ЕС. Кроме того, участие примут представители ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств. Позднее в МИД ФРГ сообщили, что Хафтар согласился соблюдать в стране перемирие и готов приехать в Берлин.