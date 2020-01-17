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Росавиация за 3 дня изучит причины посадки SSJ100 на недостроенную полосу

Комиссии Росавиации по расследованию инцидента с севшим на недостроенную полосу самолетом «ИрАэро» нужны три дня на изучение всех обстоятельств инцидента, рассказал журналистам руководитель ведомства Александр Нерадько, передает корреспондент РБК.

Посадка на недостроенную полосу, сообщил Нерадько, может говорить о том, что экипаж не провел должным образом предпосадочную подготовку, не прочитал контрольную карту. По словам главы Росавиации, чтобы понять, что происходило в кабине экипажа, комиссия должна изучить записи бортового магнитофона, регистратора полетных данных, видеозаписи всего происходящего на вышке командно-диспетчерского пункта в аэропорту, работу радиотехнических средств в Домодедово и фразеологию радиообмена между диспетчером и экипажем. По результатам анализа можно будет сделать заключение о причинах инцидента.

Нерадько также сообщил, что посадки самолетов на недостроенные полосы не так уж редки. По его словам, предпоследний похожий инцидент произошел в Улан-Удэ с другой российской авиакомпанией. После этого Росавиация направила всем авиаперевозчикам информацию о том, что надо сделать для профилактики подобных случаев.

Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота
Общество

16 января самолет SSJ100 следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово. В «ИрАэро» рассказали, что посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Источник РБК в авиакомпании сообщил, что пилот лайнера мог перепутать полосы: расстояние между действующей и недостроенной ВПП составляет 280 м.

Росавиация начала расследование инцидента. Кроме того, управление на транспорте СК организовало доследственную проверку, а Ространснадзор решил проверить деятельность авиакомпании и органы организации воздушного движения.

Теги: самолет, Александр Нерадько, Росавиация
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