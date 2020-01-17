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Лавров сообщил о работе Путина над статьей о Второй мировой войне

Российский президент Владимир Путин готовит статью о Второй мировой войне на основе архивных документов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты — новые данные, которые были подняты в российских архивах», — сказал он.

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В декабре глава государства несколько раз осудил резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны. В документе, в частности, говорилось, что война началась «в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа», а также секретных соглашений к нему.

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Путин увидел в ней попытку исказить правду о Второй мировой войне. Документ «фактически поставил на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз», отмечал глава государства. По его словам, «это верх цинизма». Путин также заявлял, что войну спровоцировал не пакт Молотова — Риббентропа, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года.

В Европарламенте назвали недопустимыми попытки оправдать пакт Молотова — Риббентропа.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, Владимир Путин, история
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