Лавров сообщил о работе Путина над статьей о Второй мировой войне

Российский президент Владимир Путин готовит статью о Второй мировой войне на основе архивных документов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты — новые данные, которые были подняты в российских архивах», — сказал он.

В декабре глава государства несколько раз осудил резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны. В документе, в частности, говорилось, что война началась «в результате [подписания] известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа», а также секретных соглашений к нему.