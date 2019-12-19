Путин назвал неприемлемым приравнивание СССР к фашистской Германии

Тоталитаризм достоин осуждения, но ставить на одну доску СССР и фашистскую Германию — верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что считает «абсолютно неприемлемым и некорректным» соответствующее решение Европарламента. По его словам, «можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом», и в чем-то эти упреки даже заслужены.

«Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — заключил он.

Президент также отметил, что российский народ стал первой жертвой тоталитаризма, и в стране уже осудили эту систему и культ личности.