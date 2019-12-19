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Политика ,  
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Путин назвал неприемлемым приравнивание СССР к фашистской Германии

Тоталитаризм достоин осуждения, но ставить на одну доску СССР и фашистскую Германию — верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что считает «абсолютно неприемлемым и некорректным» соответствующее решение Европарламента. По его словам, «можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом», и в чем-то эти упреки даже заслужены.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
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«Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — заключил он.

Президент также отметил, что российский народ стал первой жертвой тоталитаризма, и в стране уже осудили эту систему и культ личности.

Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР
Политика

В сентябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой почтил жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Он также осудил усилия российских властей, которые пытаются «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Депутаты увидели в подобных действиях «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».

Путин на прошлой неделе раскритиковал эту резолюцию. Глава государства увидел в ней попытку исказить правду о Второй мировой войне и «беспардонную ложь». По его словам, резолюция поставила на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз.

Теги: Владимир Путин, большая ежегодная пресс-конференция Путина, СССР ..., тоталитаризм
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Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР
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