Захарова оценила решение Гончарука об отставке фразой о «братском народе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину «братским народом», комментируя отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука на своей странице в Facebook.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ». Вместе во всем», — написала Захарова.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке. Это произошло спустя два дня, после того как в Сети появилась аудиозапись якобы с закрытого совещания с его участием. На ней слышно, как несколько человек обсуждают, каким образом объяснить президенту страны Владимиру Зеленскому, что укрепление гривны — это хорошо. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука говорит, что у Зеленского «примитивное» понимание экономики. «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — добавляет он.

Гончарук в своем Facebook написал, что «слитые в Сеть файлы» смонтированы из фрагментов записей правительственных совещаний. Он отметил, что их содержание искусственно создает представление о том, что Гончарук и его команда не уважают президента. Свою отставку премьер объяснил желанием убрать сомнения на этот счет.