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Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» после подачи им заявления об отставке, передает Reuters.

Таким образом украинский премьер ответил на вопрос о том, действительно ли он готов покинуть свой пост. Кроме того, Гончарук отказался ответить на вопрос, использует ли он угрозу отставки как способ проверить доверие Зеленского к нему.

Гончарук подал заявление об отставке на фоне появившейся в Сети записи с якобы закрытого совещания в декабре 2019 года. На ней люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, обсуждают, как объяснить Зеленскому позитивное укрепление гривны. На записи слышно, как человек, чей голос похож на голос Гончарука, говорит: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание».

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После публикации записи депутаты партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить ее происхождение и установить, присутствуют ли на записи признаки монтажа.

Сам Гончарук объяснил подачу заявления о своей отставке желанием развеять сомнения в том, что он и его команда уважают Зеленского и доверяют ему. Офис украинского президента сообщил, что Зеленский получил прошение премьер-министра, однако еще не рассмотрел его.

Теги: Украина, премьер-министр, заявление об отставке
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