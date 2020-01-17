Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил прошение премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке и рассмотрит его, сообщается в Twitter офиса главы государства.

Гончарук написал заявление об отставке спустя два дня после появления в Сети видеозаписи якобы с закрытого совещания 16 декабря. На ней люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой обсуждают, как объяснить Зеленскому позитивное укрепление гривны. Во время разговора голос, похожий на голос премьера, говорит: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание».

После публикации записи депутаты Верховной рады Украины из партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности страны с просьбой установить ее подлинность. Представитель кабинета министров в Раде Елена Шуляк, допустила, три варианта происхождения записи: в рамках уголовного расследования, в рамках контрразведывательной деятельности или же незаконным способом при помощи средств прослушки.

Сам Гончарук объяснил, что написал заявление об отставке чтобы «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».