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Отставка правительства Медведева ,  
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Мишустин встретится с ушедшим в отставку правительством

Председатель правительства России Михаил Мишустин проведет встречу с ушедшим в отставку правительством Дмитрия Медведева в пятницу, 17 января, сообщили РБК два источника, близких к ушедшему в отставку кабинету министров.

О запланированной встрече Михаила Мишустина с Дмитрием Медведевым, назначенным на должность заместителя председателя Совбеза, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Встреча запланирована на 13:00 и состоится в Доме правительства России. По словам одного из собеседников РБК, она не будет длительной.

15 января правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло спустя три часа после завершения послания Путина Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести изменения в Конституцию, закрепив в ней роль и статус Госсовета и дав Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров.

Решение об отставке правительства Медведев объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все озвученные в послании предложения. «Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — сказал экс премьер-министр.

На должность премьер-министра президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания одобрили кандидатуру Мишустина. В тот же день Путин назначил Мишустина новым премьер-министром.

Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр, Дмитрий Медведев, правительство
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