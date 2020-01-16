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Мишустин встретится с Медведевым 17 января

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и экс-глава правительства Дмитрий Медведев, назначенный на должность заместителя председателя Совбеза, встретятся 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В пресс-службе отметили, что встреча состоится в Доме правительства России.

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
Фотогалерея 

15 января правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. На должность премьер-министра президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Политика

16 января депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания одобрили кандидатуру Мишустина. В поддержку назначения высказались 383 парламентария, воздержались 41. Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что впервые в истории никто из голосовавших не высказался против выдвинутой президентом кандидатуры председателя правительства. Позднее президент подписал указ о назначении Мишустина премьером, а Медведева —  заместителем председателя Совета Безопасности России.

Теги: Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, правительство России
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