Мишустин встретится с Медведевым 17 января

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и экс-глава правительства Дмитрий Медведев, назначенный на должность заместителя председателя Совбеза, встретятся 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В пресс-службе отметили, что встреча состоится в Доме правительства России.

15 января правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. На должность премьер-министра президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.