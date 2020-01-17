Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, пришла в сознание после операции. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.

«Женщина из реанимации переведена в общее отделение. Состояние ее стабильное», — сказал Дужик.

Ранее сообщалось, что женщине провели операцию, которая длилась около 2,5 часа. В результате стрельбы женщина получила множественные ранения, у нее пострадали лицо и оба плеча.

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке утром 16 января. Ему удалось ранить двух человек — женщину, находившуюся в суде по рассматриваемому делу, и судебного пристава, который впоследствии скончался в машине скорой помощи. Следователи завели уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), однако после смерти пристава глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело.