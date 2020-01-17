Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 16 янв, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 16 янв, 13:12
Под Иркутском задержали подозреваемых в контрабанде леса на 50 млн руб. Общество, 09:47 В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний Общество, 09:44 5 новых сверхстатусных клубов РБК и Reef Residence, 09:29 В Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы в барбершопе Общество, 09:29 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 09:16 Вице-президент СБР объяснил провал россиян на Кубке мира по биатлону Спорт, 09:12 Основатель «Крошки-Картошки» продал часть бизнеса Бизнес, 09:00 Alphabet, «Русал», «Северсталь»: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:00 Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века Общество, 08:58 Когда подчиненный профессиональнее и умнее: семь советов руководителю Pro, 08:57 Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание Общество, 08:51 ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка Финансы, 08:45 Как выбрать брокера: простая и понятная инструкция для новичков Quote, 08:44 В Тульской области загорелся склад с зерном Общество, 08:41
Общество ,  
0 

Пострадавшая при стрельбе в суде в Новокузнецке пришла в сознание

Женщина, пострадавшая в результате стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке, пришла в сознание после операции. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.

«Женщина из реанимации переведена в общее отделение. Состояние ее стабильное», — сказал Дужик.

Ранее сообщалось, что женщине провели операцию, которая длилась около 2,5 часа. В результате стрельбы женщина получила множественные ранения, у нее пострадали лицо и оба плеча.

СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка
Политика

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке утром 16 января. Ему удалось ранить двух человек — женщину, находившуюся в суде по рассматриваемому делу, и судебного пристава, который впоследствии скончался в машине скорой помощи. Следователи завели уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), однако после смерти пристава глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело.

Как сообщил местный портал City-N со ссылкой на источник, стрелявший был фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. По данным Telegram-канала «112», его зовут Артем Пакалов, он был потерпевшим.

Теги: Новокузнецк, стрельба, суд, новости РБК
Материалы по теме
СМИ узнали личность открывшего огонь в суде Новокузнецка стрелка
Политика
СК опубликовал видео с места стрельбы в здании суда в Кузбассе
Общество
Медики сообщили о состоянии пострадавшей при стрельбе в суде в Кузбассе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter