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Порошенко увидел в послании Путина угрозу для Украины

Поправки в Конституцию России, которые президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию, несут в себе угрозу и риски для Украины, считает бывший глава государства Петр Порошенко.

«Это несет прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться: и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год», — написал он в Twitter.

По его словам, из послания можно сделать вывод о том, что Путин «не собирается заканчивать войну с Украиной» и хочет «остаться у власти навсегда».

Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Политика

Бывший президент Украины добавил, что отставки и назначения в России его не интересуют, так как, по его мнению, в этой стране «нет правительства, нет парламента, нет Думы, нет Федерального собрания», а вся власть находится «в руках одного человека, фамилию и имя которого вы очень хорошо знаете».

В ходе послания Путин среди прочего предложил дать Госдуме право утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров, а также закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, который сейчас является совещательным органом.

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Спустя три часа после выступления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, заявив, что хочет дать президенту возможность реализовать все предложенные в послании изменения. На пост председателя правительства назначили Михаила Мишустина, с 2010 года возглавлявшего Федеральную налоговую службу. Медведев получил новую должность: стал заместителем главы Совета безопасности.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин
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