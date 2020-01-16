Порошенко увидел в послании Путина угрозу для Украины

Поправки в Конституцию России, которые президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию, несут в себе угрозу и риски для Украины, считает бывший глава государства Петр Порошенко.

«Это несет прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться: и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год», — написал он в Twitter.

По его словам, из послания можно сделать вывод о том, что Путин «не собирается заканчивать войну с Украиной» и хочет «остаться у власти навсегда».

Бывший президент Украины добавил, что отставки и назначения в России его не интересуют, так как, по его мнению, в этой стране «нет правительства, нет парламента, нет Думы, нет Федерального собрания», а вся власть находится «в руках одного человека, фамилию и имя которого вы очень хорошо знаете».