Минтранс запросит 11 млрд руб. на строительство новой полосы в Домодедово

Минтранс планирует возобновить строительство новой полосы и перронов в Домодедово за 11 млрд руб. В декабре прошлого года Росавиация расторгла договоры с подрядчиком-банкротом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минтранс обратится в правительство с просьбой возобновить госфинансирование для завершения строительства второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в столичном аэропорту Домодедово. Об этом журналистам сообщил замминистра Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Подготовили обращение в правительство на восстановление тех средств, которые не были доосвоены из-за банкротства подрядчика [компании СУ-1]», — заявил Юрчик, подчеркнув, что речь идет об 11 млрд руб.

По словам замминистра, подрядчик еще не выбран: это будет возможно только после выделения средств из госбюджета. «Надеемся, что правительство на наше обращение, а именно его финансово-экономический блок, откликнется быстро, потому что все понимают, что нельзя оставлять незавершенным один из крупнейших аэропортов страны», — сказал чиновник.

​Срок сдачи объектов аэропорта пока неизвестен, и может сдвинуться даже до середины 2020 года, продолжил Юрчик. Он пояснил, что все зависит в первую очередь от времени года, когда правительство выделит деньги. «​У нас северная страна, и строительство зимой ВПП и перронов вестись не может, только подготовительные работы», — заключил он.

Администрация аэропорта Домодедово (подконтрольная Росавиации) расторгла контракты со «Строительным управлением № 1» (СУ-1) на создание новой взлетно-посадочной полосы с перронами в 2018 году — спустя четыре с половиной года после начала работ. Стоимость проекта оценивалась в 12,85 млрд руб. Первоначально сдать новую полосу планировалось еще в 2016 году, но из-за банкротства подрядчика, СУ-1, сроки были сдвинуты, поэтому ее не успели сдать даже к чемпионату мира по футболу.