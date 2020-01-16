Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 160 тыс. руб.

Мещанский суд Москвы признал Алексея Вересова виновным в угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко и назначил штраф 160 тыс. руб., сообщили РБК в суде.

Вересова признали виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи).

Судья Алексей Криворучко в сентябре приговорил к 3,5 года лишения свободы актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к сотруднику ОМОНа при задержании на акции протеста 27 июля в Москве. В конце сентября в Мосгорсуде заявили, что Криворучко столкнулся «с откровенной травлей» из-за этого процесса и даже получал угрозы.

В ноябре правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые опубликовали в интернете угрозы в его адрес. По данным следствия, Алексей Вересов угрожал Криворучко убийством, а Сергей Пловец — причинением вреда здоровью.

Позже следователи задержали третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова. Его в декабре приговорили к штрафу 110 тыс. руб.