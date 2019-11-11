СК возбудил дело из-за поступивших судье Мосгорсуда угроз убийством

Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые опубликовали в интернете угрозы в адрес судьи Мосгорсуда. Один из них — убийством, а другой — причинением вреда здоровью

Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремизму. Правоохранители задержали двоих мужчин, один из которых угрожал убийством, а второй — причинением вреда здоровью судье Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, убийством угрожал ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения. На него завели дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В СК рассказали, что причинить вред здоровью угрожал Сергей Пловец 1978 года рождения. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 296 УК (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

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