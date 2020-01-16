Клишас назвал место встречи Путина с группой по изменению Конституции

Первая встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой, которая займется предложениями по поправкам в Конституцию, пройдет 16 января в загородной резиденции главы государства Ново-Огарево. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас.

Президент анонсировал поправки в Конституцию России во время послания Федеральному собранию 15 января. Он, в частности, предложил наделить Госдуму правом утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства, а также по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент при этом лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Спустя три часа после послания президента премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. В качестве кандидата на пост главы кабмина Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Путин также подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию. Сопредседателями рабочей группы, помимо Клишаса, стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.