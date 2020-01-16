Мишустин приехал в Госдуму

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра страны, приехал в Государственную думу. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

«Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным», — написала Кашеварова.

Накануне, 15 января, спустя три часа после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Свое решение глава кабмина объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать предложения, озвученные им в рамках послания. В тот же день Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.