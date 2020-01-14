Во Франции опровергли отправку стране «черных ящиков» украинского Boeing

Информация об отправке во Францию «черных ящиков» украинского самолета Boeing, который потерпел крушение под Тегераном 8 января, не поступала в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Там уточнили, что в бюро придерживаются плана, согласно которому организация примет участие в расшифровке «черных ящиков», но это будет сделано на Украине. О таком плане бюро сообщало 11 января.

Ранее 14 января официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции заявил, что «черные ящики» отправят для расшифровки во Францию. Его слова передает телеканал Al Arabia.

11 января о передаче Франции «черных ящиков» украинского Boeing также сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. По его словам, Иран собирался расшифровать данные самостоятельно, но в стране не смогут сделать это из-за недостатка технологий. Решение отправить «черные ящики» во Францию совместно приняли Украина, Швеция, Великобритания, Канада и США, рассказал Резайефар. В тот же день Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) сообщило, что расшифровку «черных ящиков» проведут на Украине.



10 января Украине предоставили доступ к бортовым самописцам. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, страна также получила доступ к обломкам лайнера и месту катастрофы, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами.