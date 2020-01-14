Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор», — заявил он, добавив, что Сирия избежала аналогичной участи благодаря России

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров. Трансляцию вел телеканал RT.

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, Россия хочет «сложить воедино» усилия европейцев и стран — соседей Ливии, чтобы стороны конфликта там начали договариваться, а не продолжали «выяснять отношения силовым путем». «Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то, я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше», — заключил министр и добавил, что Сирия избежала участи Ливии благодаря активному участию Москвы.

Лавров напомнил об инициативе российского и турецкого президентов о прекращении огня в Ливии и сообщил, что усилия продолжатся, пока не будет достигнут результат. В начале января Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган предложили объявить о прекращении огня в Ливии с 12 января.