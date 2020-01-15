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Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по микрокредитам

Всем гражданам России необходимо списать долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом заявил в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. долгов граждан перед ними», — написал он. Жириновский также сообщил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.

В ноябре ЦБ сообщал, что доля «плохих» долгов россиян по кредитам (ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.) составляет почти 812 млрд руб. Этот показатель снизился до минимума за шесть лет.

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В декабре Объединенное кредитное бюро заявило, что количество «быстрых» займов до зарплаты в России существенно уменьшилось во второй половине 2019 года. В третьем квартале число микрокредитов снизилось на 20% по сравнению со вторым кварталом. Это происходит на фоне ужесточения законодательства по выдаче займов МФО.

С 1 января в России вступил в силу закон, который ограничивает размер долга по кредитам на срок до года. Теперь максимальные проценты по таким займам не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Теги: Владимир Жириновский, кредиты, долги, МФО
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