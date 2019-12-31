В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

В России с 1 января после вступления в силу последнего этапа ограничения предельного долга максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен превышать сам долг более чем в полтора раза. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ограничение будет распространяться на неустойки, в том числе штрафы и пенни.

Как отмечает «РИА Новости», за 2019 год максимальный размер процентов снизился в два раза, ежедневная процентная ставка была установлена на уровне 1%.

Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева пояснила агентству, что введенные ограничения позволили сократить число игроков на рынке и ужесточить оценку кредитоспособности заемщиков. Однако после установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле и заемщики стали ориентироваться на более длительный срок использования средств, добавила она.



