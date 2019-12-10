В России резко сократилось количество недельных займов «до зарплаты»

Клиенты микрофинансовых организаций стали реже брать кредиты на короткие сроки. После ограничения с 1 июля ставок уровнем 1% в день россияне могут себе позволить растянуть заем, МФО удлинение срока в новых условиях также выгодно

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Число выданных займов «до зарплаты» сроком на семь дней в третьем квартале 2019 года резко сократилось — на 20% по сравнению со вторым кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке (данные есть у РБК). Во втором квартале снижение по сравнению с предыдущим составляло 6%, до этого выдачи росли в течение полугода.

Сокращение недельных займов происходит на фоне ужесточения требований законодательства — введения запрета для микрофинансовых организаций с 1 июля устанавливать процентные ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую размер ссуды более чем в два раза. С 1 января по 1 июля 2019 года в России ежедневная максимальная ставка ограничивалась уровнем 1,5%. С 2020 года рынок ждет еще одно ужесточение: процентные платежи не должны будут превышать «тело» займа более чем в 1,5 раза.

Удлинение сроков кредитования признают и участники рынка. По данным МФК «Займер» (входит в топ-3 в России), в третьем квартале доля договоров, которые заключаются на неделю, упала на 18% по сравнению с предыдущим. Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании. Тенденцию подтверждают другие крупные игроки, профильная СРО «МиР», а также БКИ «Эквифакс». Национальное бюро кредитных историй, которое также входит в тройку крупнейших БКИ, не зафиксировало удлинения сроков займов в сегменте PDL, сообщил его представитель.

Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.