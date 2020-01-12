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СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

По данным экспертов, из бизнеса по POS-кредитованию вышли почти все банки из топ-30, которые сосредоточились на выпуске кредитных карт. Тем не менее, рынок выдачи займов в магазинах в 2019 году вырос в России более чем на ₽10 млрд
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Почти все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались от выдачи займов в магазинах (POS-кредитования), пишут «Известия» со ссылкой исследование «БКС Премьер».

По данным экспертов, в последнее время от выдачи POS-кредитов в том числе отказались Сбербанк, Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через своих «дочек». Среди лидеров в 2019 году займы в магазинах выдавали только «Тинькофф», Почта Банк и «Хоум Кредит». «Известия» отмечают, что остальные крупнейшие кредитные организации либо в целом не выдавали такие займы, сразу сделав ставку на кредитные карты, либо отказались от такой практики еще раньше.

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Как заявила газете руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная, предлагать кредитные карты для банков выгоднее, так как они позволяют предоставлять клиентам дополнительные преимущества вроде кешбэка и скидок у партнеров. «В ближайшие годы банки сделают ставку на кредитки и потребительские ссуды. По картам ставка на 10–15 п.п. выше, чем при займе наличными, — пояснила она.

При этом, уточняют «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, несмотря на отказ крупнейших банков от POS-кредитования, за три квартала 2019 года портфель таких займов вырос в годовом выражении на 13 млрд руб. — до 180 млрд руб.

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По данным ЦБ на 1 октября 2019 года, просрочки платежей по POS-кредитованию, кредитам наличными и кредитным картам (регулятор классифицирует их как «иные потребительские ссуды») составляли 7,4%.

Автор: Артём Губенко
Теги: банки, кредиты, POS-кредитование
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