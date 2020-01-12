СМИ сообщили об отказе банков-лидеров выдавать кредиты в магазинах

По данным экспертов, из бизнеса по POS-кредитованию вышли почти все банки из топ-30, которые сосредоточились на выпуске кредитных карт. Тем не менее, рынок выдачи займов в магазинах в 2019 году вырос в России более чем на ₽10 млрд

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Почти все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались от выдачи займов в магазинах (POS-кредитования), пишут «Известия» со ссылкой исследование «БКС Премьер».

По данным экспертов, в последнее время от выдачи POS-кредитов в том числе отказались Сбербанк, Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через своих «дочек». Среди лидеров в 2019 году займы в магазинах выдавали только «Тинькофф», Почта Банк и «Хоум Кредит». «Известия» отмечают, что остальные крупнейшие кредитные организации либо в целом не выдавали такие займы, сразу сделав ставку на кредитные карты, либо отказались от такой практики еще раньше.

Как заявила газете руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная, предлагать кредитные карты для банков выгоднее, так как они позволяют предоставлять клиентам дополнительные преимущества вроде кешбэка и скидок у партнеров. «В ближайшие годы банки сделают ставку на кредитки и потребительские ссуды. По картам ставка на 10–15 п.п. выше, чем при займе наличными, — пояснила она.

При этом, уточняют «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, несмотря на отказ крупнейших банков от POS-кредитования, за три квартала 2019 года портфель таких займов вырос в годовом выражении на 13 млрд руб. — до 180 млрд руб.