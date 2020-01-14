Россия и Китай обсудили ситуацию по ливийскому урегулированию

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй провели встречу, посвященную обстановке в Ливии, говорится в сообщении российского МИДа.

Стороны также обсудили прошедшие 13 января в Москве межливийские переговоры и предстоящую международную конференцию по Ливии в Берлине.

8 января перед переговорами в Москве российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с предложением о прекращении огня в Ливии. Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, и войска правительства нацсогласия, подконтрольные премьеру Фаизу Сараджу, объявили о перемирии с полуночи 12 января, однако затем обвинили друг друга в нарушении его условий.

13 января в Москве прошли переговоры Хафтара и Сараджа с участием министров иностранных дел России и Турции. Командующий ЛНА уехал из Москвы, не подписав документа по перемирию. Как позднее сообщили в Минобороны России, он запросил время для дополнительных консультаций.