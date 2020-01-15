Эксперты оценили долю недовольных своей зарплатой россиян

Подавляющее большинство россиян — 81% — недовольны своей зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру». Исследование есть у РБК.

О том, что их устраивает получаемая зарплата, заявили 19% респондентов.

Согласно данным опроса, 56% оценили свой уровень доходов как низкий, ответив, что могут позволить себе купить только самое необходимое. Еще 42% респондентов оценили свой уровень доходов как средний и сообщили, что вынуждены отказывать себе в крупных покупках. Только 2% опрошенных указали, что их доход позволяет не ограничивать себя в тратах.

Участие в опросе, который провели в январе 2020 года, приняли 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов.