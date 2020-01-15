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Эксперты оценили долю недовольных своей зарплатой россиян

Подавляющее большинство россиян — 81% — недовольны своей зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру». Исследование есть у РБК.

О том, что их устраивает получаемая зарплата, заявили 19% респондентов.

Согласно данным опроса, 56% оценили свой уровень доходов как низкий, ответив, что могут позволить себе купить только самое необходимое. Еще 42% респондентов оценили свой уровень доходов как средний и сообщили, что вынуждены отказывать себе в крупных покупках. Только 2% опрошенных указали, что их доход позволяет не ограничивать себя в тратах.

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Участие в опросе, который провели в январе 2020 года, приняли 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов.

В сентябре 2019 года аналогичный опрос сервиса «Работа.ру» показал, что текущая зарплата не устраивает 86% тех, кто принимал участие в исследовании.

Лишь 4% респондентов остались довольны размерами своей зарплаты, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

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14 января министр труда России Максим Топилин заявил со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, что в 2020 году рост реальной заработной платы составит 2,3%. Он также сообщил, что вырастут зарплаты бюджетников, которые будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе.

Теги: зарплаты, опрос
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