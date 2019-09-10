Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Ее уровень устраивает лишь 4% участников опроса, показали данные исследования сервиса Работа.ру. Не готовыми работать больше даже за более высокую зарплату оказались 14% россиян

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Своей зарплатой недовольны подавляющее большинство россиян — 86%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру, поступившем в РБК. Респондентами стали 16 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регнионов. Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября.

Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, а 10% затруднились с ответом.

По данным Росстата (.doc), средняя зарплата по полному кругу организаций и в целом по экономике во втором квартале 2019 года составила 48 453 руб., а в июне достигла 49 348 руб.

В апреле медианный уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях составлял 34 335 руб. — 50% получали больше этой суммы, другие 50% — меньше. Чем сильнее разрыв между медианным и средним уровнем зарплаты, тем сильнее неравенство и больше доля людей с низкой зарплатой, говорил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.