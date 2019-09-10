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Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Ее уровень устраивает лишь 4% участников опроса, показали данные исследования сервиса Работа.ру. Не готовыми работать больше даже за более высокую зарплату оказались 14% россиян
Фото: Yuya Shino /Reuters

Своей зарплатой недовольны подавляющее большинство россиян — 86%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Работа.ру, поступившем в РБК. Респондентами стали 16 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регнионов. Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября.

Положительно на этот вопрос ответили только 4% респондентов, еще 10% участников опроса затруднились с ответом.

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных. Не готовыми к этому оказались 14% участников исследования, а 10% затруднились с ответом.

По данным Росстата (.doc), средняя зарплата по полному кругу организаций и в целом по экономике во втором квартале 2019 года составила 48 453 руб., а в июне достигла 49 348 руб.

В апреле медианный уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях составлял 34 335 руб. — 50% получали больше этой суммы, другие 50% — меньше. Чем сильнее разрыв между медианным и средним уровнем зарплаты, тем сильнее неравенство и больше доля людей с низкой зарплатой, говорил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Экономика
Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

Согласно опросу страховой компании «Сбербанк страхование жизни», россияне считают справедливым уровнем зарплаты в среднем 66 тыс. руб. в месяц. Наиболее высокий размер зарплаты для достойной жизни назвали респонденты из Москвы (почти 100 тыс. руб.), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 77 тыс. руб.), наименьший — в Барнауле, Липецке, Пензе и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.).

По данным Росстата, представленным в начале сентября, в России во втором квартале 2019 года доля граждан, работающих неофициально, выросла по сравнению с предыдущим кварталом почти на 1,5 млн и составила 21,3% от общей численности занятых. Больше всего неформальная занятость развита в республиках Северного Кавказа, на Алтае и в Крыму. Меньше всего — на Чукотке, в Москве и Ямало-Ненецком автономных округах.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: зарплата, опрос
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