Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 06:10 Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат Общество, 06:01 В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов Общество, 05:45 СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Бизнес, 05:01 Пушков назвал причины отказа Ельцина от присоединения Крыма Политика, 04:54 Генсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса Политика, 04:29 Умер сыгравший в «Кинг-Конге» актер Рене Обержонуа Общество, 04:28 На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах Общество, 04:11 В Белом доме заявили о работе над организацией встречи Трампа и Лаврова Политика, 03:38 «Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже Политика, 03:31 В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов Общество, 03:18 Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской провинции Хама Общество, 03:16 Число погибших при стрельбе в центре Мехико возросло до пяти Общество, 02:49 Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге Общество, 02:19
Общество ,  
0 
Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат
Четверть участников опроса, проведенного порталом «Работа.ру», заявили, что уже запланировали повысить зарплаты сотрудникам. Не планируют этого 35% компаний, годом ранее таких было 56%
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру». Опрос руководителей и представителей различных компаний, в том числе HR-специалистов, показал, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. Уже решили, что повышать зарплаты не будут, только 35%.

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло (было 18%), а тех, кто намерен на этом сэкономить, серьезно сократилось (было 56%).

«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— комментирует результаты исследования замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Бизнес
Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний

Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников.

Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой. А 72% экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет рассматривают возможность отказаться от работы с официальным оформлением в штат и перейти на фриланс.

Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс

По данным Росстата, средняя зарплата по полному кругу организаций и в целом по экономике в третьем квартале 2019 года составила 45,726 тыс. руб., в том числе в сентябре — 45,541 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: работа, зарплата, повышение зарплат
Материалы по теме
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Общество
Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими зарплатами
Общество
Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter