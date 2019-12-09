Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат

Четверть участников опроса, проведенного порталом «Работа.ру», заявили, что уже запланировали повысить зарплаты сотрудникам. Не планируют этого 35% компаний, годом ранее таких было 56%

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В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру». Опрос руководителей и представителей различных компаний, в том числе HR-специалистов, показал, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. Уже решили, что повышать зарплаты не будут, только 35%.

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло (было 18%), а тех, кто намерен на этом сэкономить, серьезно сократилось (было 56%).

«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— комментирует результаты исследования замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.