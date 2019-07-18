Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тыс. руб., следует из результатов исследования Росстата. А зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых

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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон: соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 руб. в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнил социолог.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил Гимпельсон. Высокооплачивыемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.

Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда. «Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным», — сказала РБК завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В.Плеханова Елена Егорова.