Глава Минтруда напомнил о размере роста зарплат в 2020 году

Рост реальной заработной платы составит в 2020 году 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличится на 1,5%. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин в интервью «Российской газете».

Кроме того, министр отметил, что расти будут также и зарплаты бюджетников. Они будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе, пояснил Топилин.

В интервью Топилин сослался на прогноз Минэкономразвития, который ведомство пересмотрело в апреле. Тогда эксперты спрогнозировали, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2020 году составит 1,5% в годовом выражении. До этого, в октябре 2018 года, в Минэкономразвития ожидали увеличение реальных доходов на 1,7%.

Стагнация в реальных доходах населения станет одной из основных тем послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января. Во время предновогодней встречи с кабинетом министров президент назвал увеличение доходов россиян задачей номер один.

