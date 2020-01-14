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Чайка сообщил о контроле за строительством Восточного из космоса

Контроль за строительством космодрома Восточный теперь осуществляется с космических спутников посредством фото- и видеофиксации, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщает ТАСС.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса», — отметил Чайка на торжественном собрании по случаю 298-летия образования прокуратуры страны. Организовать такое наблюдение из космоса прокуратура смогла совместно с «Роскосмосом».

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В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что в строительстве Восточного так и не удалось навести порядок, несмотря на возбужденные уголовные дела. Глава государства отметил, что воруют «сотнями миллионов, сотнями миллионов». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что претензии относятся не к нынешним кураторам космодрома, а к предыдущему периоду.

Космодром Восточный в Амурской области начали возводить в 2012 году. Впервые уголовные дела о хищениях средств, выделенных на его строительство, начали возбуждать в 2015 году, когда рабочие стали массово жаловаться на невыплату зарплат. В декабре 2019 года Юрий Чайка заявил, что с начала строительства космодрома было возбуждено 163 уголовных дела.

В 2018 году было построено пять из 19 объектов первой очереди стоимостью порядка 92 млрд руб. Общую стоимость строительства второй очереди глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил в 39 млрд руб.

Теги: Юрий Чайка, космос, Восточный
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