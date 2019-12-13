Экс-строителю Восточного заменили условный срок на реальный

В июне Виктор Гребнев, экс-глава компании ТМК, которая занималась строительством космодрома Восточный, получил пять лет условно по обвинению в растрате и преднамеренном банкротстве. Следствие добилось пересмотра срока на реальный

Виктор Гребнев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Приморский городской суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, занималась строительством космодрома Восточный), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция Приморского краевого суда изменила приговор Уссурийского районного суда в отношении Гребнева Виктора Григорьевича <...> [Суд постановил] считать Гребнева осужденным по ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата в особо крупном размере. — РБК) и ст.196 УК (преднамеренное банкротство. — РБК) и [приговорил] к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде. Там добавили, что из резолютивной части приговора также исключено указание на штраф.

В конце июня Уссурийский районный суд Приморского края приговорил Гребнева к пяти годам условно и штрафу в 200 тыс. руб. Его обвиняли в преднамеренном банкротстве ТМК, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере. Следствие утверждало, что в период с 2012-го по осень 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные ТМК договоры поручительства и похитил 288 млн руб. Кроме того, Гребнев, по версии обвинения, заключил несколько контрактов, которые нанесли компании ущерб на сумму более 130 млн руб.

В итоге в 2015 году, когда Гребнев перешел на работу в администрацию Приморского края, ТМК стала банкротом. Роструд говорил, что у компании была задолженность перед 1100 сотрудниками на сумму примерно 61 млн руб. Гребнев свою вину не признал.