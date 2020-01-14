В Литве предложили отметить день взятия Москвы

В этом году Литва и Польша могли бы отметить день взятия Москвы, написал в Facebook депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что польские и литовские войска вошли в Москву 410 лет назад, в 1610 году. По словам депутата, праздник мог бы длиться десять дней. Войска вошли в город 1 октября 1610 года, а в Кремль — 11 октября, пояснил он.

«Я серьезно. Десять дней мы могли бы отпраздновать!», — написал депутат. Кроме того, Анушаускас добавил, что при праздновании в Литве выразили бы свое разочарование тем, что Россия не хочет «вместе отмечать эту важную дату».

Депутат пояснил, что предложил идею празднования взятия Москвы в связи с заявлением представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая удивилась тому, что в Варшаве не планируют отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецкой оккупации, которая произошла благодаря советским войскам в январе 1945 года.