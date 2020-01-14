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В Литве предложили отметить день взятия Москвы

В этом году Литва и Польша могли бы отметить день взятия Москвы, написал в Facebook депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что польские и литовские войска вошли в Москву 410 лет назад, в 1610 году. По словам депутата, праздник мог бы длиться десять дней. Войска вошли в город 1 октября 1610 года, а в Кремль — 11 октября, пояснил он.

«Я серьезно. Десять дней мы могли бы отпраздновать!», — написал депутат. Кроме того, Анушаускас добавил, что при праздновании в Литве выразили бы свое разочарование тем, что Россия не хочет «вместе отмечать эту важную дату».

Захарова отреагировала на отказ Варшавы отмечать конец немецкой оккупации
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Депутат пояснил, что предложил идею празднования взятия Москвы в связи с заявлением представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая удивилась тому, что в Варшаве не планируют отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецкой оккупации, которая произошла благодаря советским войскам в январе 1945 года.

13 января в Варшаве подтвердили отказ от мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации. В пресс-службе мэрии отметили, что празднования ограничены возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата, в котором по приглашению Союза солдат Войска Польского поучаствует представитель мэрии.

Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации
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Захарова в ответ на сообщения о планах Варшавы отметила, что «не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения». Она отметила, что в Польше «искажают» информацию о причинах Второй мировой войны и предвоенной ситуации.

Ранее между Москвой и Варшавой произошел спор о причинах начала войны. В ходе ежегодной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что перед войной Польша «поучаствовала в разделе Чехословакии», а во время оккупации Варшавы польские власти бежали из города.

В ответ на слова Путина Варшава обвинила Москву в искажении истории и пропаганде. 9 января сейм Польши одобрил резолюцию, которая уравняла ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны.

Теги: Литва, годовщина, депутат, Польша
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