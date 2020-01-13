NBC узнал об условии для приказа Трампа о ликвидации Сулеймани

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Гон через суд потребовал выплатить ему компенсацию за выход на пенсию Бизнес, 20:13 США ввели санкции против нового спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Политика, 20:10 Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего Политика, 20:01 Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата Общество, 19:38 Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за упоминание российского Крыма Политика, 19:31 Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка Политика, 19:21 Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии Политика, 19:15 Капитана «Салавата Юлаева» дисквалифицировали за удар в колено соперника Спорт, 19:01 Медведев пошутил о конце новогодних праздников фразой Чехова Общество, 18:59 NBC узнал об условии для приказа Трампа о ликвидации Сулеймани Политика, 18:54 Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 Почему популярность «Холодного сердца» разрушает австрийскую общину Стиль, 18:47 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43
Гибель Сулеймани ,  
0 

NBC узнал об условии для приказа Трампа о ликвидации Сулеймани

Американский президент согласился на спецоперацию еще в июне 2019 года, однако заявил, что для начала Иран должен перейти «красную черту»
Фото: Zuma / ТАСС

Дональд Трамп еще в июне прошлого года согласился провести операцию по ликвидации главы иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, однако поставил условие для выполнения этого приказа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших и действующих чиновников из окружения президента США.

По их словам, в директиве, утвержденной Трампом, указывалось, что убийство Сулеймани может произойти только в том случае, если результатом его деятельности станет гибель хотя бы одного гражданина США. Это условие было выполнено, когда при обстреле шиитскими боевиками базы в Ираке 27 декабря погиб американский гражданский служащий, работавший там по контракту.

NBC утверждает, что тем самым ставится под сомнение официальная версия Трампа, согласно которой Сулеймани был убит, потому что замышлял нападения на посольства США в разных странах мира.

В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
Политика

Собеседники NBC утверждают, что совершить покушение Трампа уговаривали советник Джон Болтон и глава Государственного департамента Майк Помпео после уничтожения американского беспилотника в июне прошлого года. Именно тогда президент и заявил, что для начала Иран должен «пересечь красную черту», указывает NBC.

Ранее The Washington Post сообщала о том, что Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани, а в качестве союзника использовал министра обороны Марка Эспера. Однако WP утверждала, что Трамп до конца декабря был против операции по устранению иранского генерала, а отдать приказ согласился только после убийства американского гражданина и демонстраций протеста возле посольства США в Багдаде.

Трамп заявил о плане Сулеймани атаковать посольства США в четырех странах
Политика

Уже после убийства Сулеймани в международном аэропорту Багдада 3 января Помпео признал, что у него нет точных данных о том, что Иран действительно готовил атаки против США. Трамп же в интервью Fox News 10 января заявил, что по-прежнему уверен в том, что Сулеймани готовил нападения на четыре посольства, в том числе диппредставительство в Багдаде.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Касем Сулеймани
Материалы по теме
В Facebook сообщили об удалении записей в поддержку генерала Сулеймани
Политика
Трамп заявил о плане Сулеймани атаковать посольства США в четырех странах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter